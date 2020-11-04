الأردن: تسجيل حصيلة يومية قياسية بعدد وفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الأردن اليوم الأربعاء، عدداً كبيراً من وفيات (كورونا) المستجد، وتخطى عتبة جديدة بإجمالي ضحايا الفيروس.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 62 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ما يمثل ارتفاعا قياسيا لعدد ضحايا الجائحة على أساس يومي منذ بدء التفشي في المملكة.



كما تم تسجيل 4658 إصابة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1,029 وفاة، والإصابات إلى 91,234 إصابة.



وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة 247 حالة، فيما غادرت 195 حالة المستشفيات بعد شفائها.