إيطاليا: ارتفاع كبير في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، عشرات آلاف الإصابات ومئات الوفيات، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة بالبلاد، في إحصائية جديدة، تسجيل 30550 إصابة، و352 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس، ليصل إلى مستوى 790337 حالة.



كما تم رصد 352 وفاة جديدة جراء المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 39764 حالة.