طالع: كشف جديد لـ (تنسيقات مصرية) للسفر عبر معبر رفح غداً الخميس



















































رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، كشفاً جديداً لـ (تنسيقات مصرية) للسفر عبر معبر رفح غداً الخميس.وأعلنت الهيئة عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس، والذين عليهم التواجد الساعة 4:00 فجراً في الصالة الخارجية لمعبر رفح من أجل تسهيل سفرهم.