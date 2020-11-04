الهباش لـ "القنصل الفرنسي": لا نتسامح مع الإساءة للأنبياء ويجب سن قوانين تجرم ذلك

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رام الله - دنيا الوطن

أكد د.محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية أن التطاول على مقام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والمرسلين هو جريمة بشعة لا يمكن التسامح معها، ولا يمكن القبول بادعاء أنها نوع من حرية الرأي والتعبير.



وشدد خلال استقباله اليوم القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز أن على العالم أن يسن تشريعات وقوانين تجرم التطاول على المقدسات والرموز الدينية لما لذلك من أثر تخريبي في إشاعة الكراهية والتطرف والعنف في المجتمعات الانسانية.



وأكد الهباش أنه كما أن الاسلام يحرم القتل والإرهاب والتطرف فإنه كذلك يحرم المساس بحرمة الأنبياء والمقدسات الدينية، مضيفًا أن ما يسمى بالتطرف الديني يقابله تطرف آخر ضد الدين والمقدسات وحرمة الأنبياء، ما يجعل البشرية ضحية لهذا التطرف الذي يقود الى ردود أفعال قاسية يرفضها الدين كما يرفض أسبابها التي تتشأ عن التطرف ضد الدين.