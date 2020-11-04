بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح، يوم غد الخميس، سيكون للمتبقين من الحافلة الأولى من كشف طوارئ (رقم 4) وحتى نهاية الكشف.وأكدت الهيئة على المسافرين التواجد الساعة 4:00 من فجر الخميس في الصالة الخارجية لمعبر رفح؛ لتسهيل سفرهم، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.رابط كشف طوارئ رقم 4