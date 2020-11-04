شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: توقف محطة توليد الاكسجين بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع

الصحة بغزة: توقف محطة توليد الاكسجين بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بسام الحمادين، مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة بقطاع غزة، بتوقف محطة توليد الاكسجين في مستشفى شهداء الاقصى، وسط قطاع غزة، محذرا من التداعيات الخطيرة لذلك على مرضى العناية المركزة والاطفال الخدج في الحضانات وعمليات الولادة.

وقال الحمادين، في تصريح له، مساء اليوم الأربعاء: "محطة الاكسجين قبل توقفها، تعرضت خلال الايام السابقة الى اعطال وتطلب اصلاحها مواد وقطع غيار متوفرة في مخازن شركة صندوقة بالقدس"، بحسب ما جاء على وكالة (الرأي).

واشار إلى أن مماطلة الاحتلال الاسرائيلي في اعطاء الموافقة لشركة صندوقة لادخال المواد اللازمة لاصلاحها، تسبب في توقف محطة الاكسجين مساء اليوم.

أخبار ذات صلة

بالاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

بالاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني بنابلس

تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني بنابلس

اشتية: الإسرائيلي تعامل مع موضوع التعليم الفلسطيني على أنه آلية هجرة

اشتية: الإسرائيلي تعامل مع موضوع التعليم الفلسطيني على أنه آلية هجرة

سلطة الطاقة بغزة تحدد معايير تقيم شكوى ضد أصحاب المولدات المخالفة للاتفاق

سلطة الطاقة بغزة تحدد معايير تقيم شكوى ضد أصحاب المولدات المخالفة للاتفاق

التنمية بغزة تقرر فتح دور الحضانات المرخصة.. ولكن بشرط

التنمية بغزة تقرر فتح دور الحضانات المرخصة.. ولكن بشرط

مؤسسات الأسرى تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السّن

مؤسسات الأسرى تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السّن

محافظة سلفيت: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة سلفيت: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الرئيس عباس: مستعدون للذهاب للمفاوضات على أساس الشرعية الدولية

الرئيس عباس: مستعدون للذهاب للمفاوضات على أساس الشرعية الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مؤسسات الأسرى تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السّن

مؤسسات الأسرى تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السّن

زوجة عباس السيد: الاحتلال تعمد المماطلة بأخذ فحوصات (كورونا) للأسرى

زوجة عباس السيد: الاحتلال تعمد المماطلة بأخذ فحوصات (كورونا) للأسرى

زوجة الأسير اشتية: إهمال الاحتلال بإجراء فحص (كورونا) أدى لإصابة أغلب الأسرى

زوجة الأسير اشتية: إهمال الاحتلال بإجراء فحص (كورونا) أدى لإصابة أغلب الأسرى

87 صوتاً فاصلاً في المجمع الانتخابي لتحديد الرئيس الأمريكي

87 صوتاً فاصلاً في المجمع الانتخابي لتحديد الرئيس الأمريكي

الحكم بالمؤبد لمدان قتل المواطن يونس العويدات

الحكم بالمؤبد لمدان قتل المواطن يونس العويدات

النائب أبو حلبية: التطبيع العربي مع الاحتلال استخفاف بالقدس والمسجد الأقصى

النائب أبو حلبية: التطبيع العربي مع الاحتلال استخفاف بالقدس والمسجد الأقصى

حنا عيسى: الإرهاب لا يستحق أية مجاملة سياسية لأن مناهجه إجرامية

حنا عيسى: الإرهاب لا يستحق أية مجاملة سياسية لأن مناهجه إجرامية

القبض على 52 مطلوباًً للعدالة وضبط 15 مركبة غير قانونية ببيت لحم

القبض على 52 مطلوباًً للعدالة وضبط 15 مركبة غير قانونية ببيت لحم

منوعات

الممثل شريف رمزي يغني (لقيت الطبطبة) ويعلن: قررت احتراف الغناء

الممثل شريف رمزي يغني (لقيت الطبطبة) ويعلن: قررت احتراف الغناء

كشف المستور في المجتمع الباكستاني.. مسلسل محجوب يكشف فضائح الجنس والمرأة

كشف المستور في المجتمع الباكستاني.. مسلسل محجوب يكشف فضائح الجنس والمرأة

نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وزجها يشاركان في الانتخابات الأمريكية

نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وزجها يشاركان في الانتخابات الأمريكية

صورة تجمع الراقصة جوهرة بعمرو دياب تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

صورة تجمع الراقصة جوهرة بعمرو دياب تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

محامي ضحية فيلا نانسي عجرم: جريمة القتل تخفي فضيحة لفادي الهاشم

محامي ضحية فيلا نانسي عجرم: جريمة القتل تخفي فضيحة لفادي الهاشم

شاهد: مطرب الراب ويجز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

شاهد: مطرب الراب ويجز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

شاهد: فيديو مراقبة يوثق سرقة أحمد مالك من أحد المتاجر المصرية

شاهد: فيديو مراقبة يوثق سرقة أحمد مالك من أحد المتاجر المصرية

شاهد: أول ظهور لطفل ميريام فارس الثاني

شاهد: أول ظهور لطفل ميريام فارس الثاني

نشوى مصطفى تعلن إصابتها (بكورونا) وتطلب من جمهوروها الدعاء لها

نشوى مصطفى تعلن إصابتها (بكورونا) وتطلب من جمهوروها الدعاء لها

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

عربي

(فلاي دبي): سنسير رحلات بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر

(فلاي دبي): سنسير رحلات بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر

السعودية تُعلن عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين

السعودية تُعلن عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين

مصر: تكثيف الاستعدادات لمواجهة موجة ثانية من (كورونا)

مصر: تكثيف الاستعدادات لمواجهة موجة ثانية من (كورونا)

شيخ من القبائل باليمن: ربع مليون دولار لمن &#34;يأتي برأس ماكرون&#34;

شيخ من القبائل باليمن: ربع مليون دولار لمن "يأتي برأس ماكرون"