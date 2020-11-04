الصحة بغزة: توقف محطة توليد الاكسجين بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع



وقال الحمادين، في تصريح له، مساء اليوم الأربعاء: "محطة الاكسجين قبل توقفها، تعرضت خلال الايام السابقة الى اعطال وتطلب اصلاحها مواد وقطع غيار متوفرة في مخازن شركة صندوقة بالقدس"، بحسب ما جاء على وكالة (الرأي).



واشار إلى أن مماطلة الاحتلال الاسرائيلي في اعطاء الموافقة لشركة صندوقة لادخال المواد اللازمة لاصلاحها، تسبب في توقف محطة الاكسجين مساء اليوم.



رام الله - دنيا الوطنأفاد بسام الحمادين، مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة بقطاع غزة، بتوقف محطة توليد الاكسجين في مستشفى شهداء الاقصى، وسط قطاع غزة، محذرا من التداعيات الخطيرة لذلك على مرضى العناية المركزة والاطفال الخدج في الحضانات وعمليات الولادة.