تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

كشف يوآف زيتون، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، تفاصيل جديدة، حول محاولة شاب فلسطيني تنفيذ عملية اطلاق نار تجاه جنود الاحتلال الاسرائيلي، على حاجز حوارة العسكري بمدينة نابلس، والتي أسفرت عن استشهاده بدم بارد داخل مركبته.



وقال زيتون: "اقترب الضابط الفلسطيني من حاجز الجيش الإسرائيلي، بسيارته، وأطلق خمس رصاصات من مسدسه، ولكن جنود جولاني احمتوا وردوا بسرعة، بإطلاق 25 رصاصة عليه، وأردوه قتيلا على الفور"، على حد تعبيره.