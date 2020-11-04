سلطة الطاقة بغزة تحدد معايير تقيم شكوى ضد أصحاب المولدات المخالفة للاتفاق

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، على الاتفاق الذي تم مع أصحاب المولدات، بأن يكون التحاسب على الاستهلاك بتسعيرة 2.5 شيكل للكيلووات ساعة، على أن يكون ذلك على شكل دفعة تحت الحساب إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بالخصوص من اعمالها.



واشارت سلطة الطاقة في تصريح نشرته، مساء اليوم الأربعاء، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنها خصصت رقم على موقع التواصل (واتسآب) للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الخصوص، وهو 00970593606550.



وأوضحت سلطة الطاقة، أن رسالة الشكوى، يجب أن تتضمن على الاسم الثلاثي للمشتكي، ورقم الجوال الخاص به، والمحافظة والمنطقة وأقرب معلم بجاوره سواء مسجد أبو مدرسة أو مؤسسة، وكذلك اسم المشكو ضده (صاحب المولد أو من يمثله)، ورقم الجوال الخاص به، وطبيع المخالفة أو توقيت قطع التيار ومدته.