التنمية بغزة تقرر فتح دور الحضانات المرخصة.. ولكن بشرط

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، سيتم فتح دور الحضانات المرخصة من قبل الوزارة في جميع محافظات القطاع.



واشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن ذلك فتح دور الحضانات، سيكون وفق شرط يتمثل في توجه إدارة الحضانة للوزارة؛ للتوقيع على الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من فيروس (كورونا).



وكانت الجهات الحكومية في قطاع غزة، قد فرضت قبل عدة أشهر، حالة تجوال كامل في القطاع، طال كافة مناحي الحياة، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد في مختلف المناطق.