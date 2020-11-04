شؤون فلسطينية

محافظة سلفيت: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة سلفيت: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة سلفيت، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، لافتة إلى أن من بينها، ثلاث حالات ببلدة كفل حارس، وحالة في كل من مردة وحارس وفرخة.

وأشارت المحافظة في تصريح نشرته على صفحتها في الموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن عدد حالات التعافي من الفيروس، وصل الى 14 حالة، والعدد الكلي لحالات الوفيات وصل الى سبع حالات، والحالات النشطة 159 إصابة نشطة.

وأوضحت المحافظة، أن العدد الاجمالي لحالات التعافي وصل الى 615 حالة، أي بنسبة 78.8%، اما نسبة الاصابات النشطة بلغت 20.4%، ونسبة حالات الوفيات 0.8%.

وفي السياق، أكدت المحافظة أن مجموع الحالات الكلي منذ بداية الجائحة وصل الى 781 حالة، وعدد العينات التي تم سحبها خلال 24 ساعة 49 عينة.

وفيما يتعلق بالمناطق الموبوءة ومدة إغلاقها، أشارت المحافظة إلى أن بلدة ديراستيا مغلقة، لافتة إلى أن عدد الحالات التي تتلقى علاج بالمستشفيات لغاية اليوم هي أربع حالات.

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