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بريطانيا تعلن النتيجة النهائية لتجارب لقاح ضد (كورونا) نهاية العام

بريطانيا تعلن النتيجة النهائية لتجارب لقاح ضد (كورونا) نهاية العام
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير "مجموعة لقاحات أكسفورد"، أندرو بولارد، اليوم الأربعاء، أنه يمكن تقديم نتائج المرحلة الأخيرة من تجارب لقاح ضد فيروس (كورونا) بحلول نهاية العام، وبنسبة ضئيلة قبل عيد الميلاد.

وقال بولارد، خبير الأمراض المعدية ومناعة الأطفال، إنه "يمكن تقديم نتائج المرحلة المتأخرة من التجارب بحلول نهاية العام الجاري، وهناك فرصة صغيرة بأن تكون هذه النتائج جاهزة بحلول عيد الميلاد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف تعليقا على تقديم نتائج التجارب هذا العام: "أنا متفائل بأننا قد نصل إلى هذه المرحلة قبل نهاية هذا العام".

وأشار بولاد، عند سؤاله عما إذا كان اللقاح سيكون جاهزا بحلول عيد الميلاد، إلى أنه "هناك فرصة ضئيلة".

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه "لدى بريطانيا فرصة حقيقية للتوصل إلى لقاح، في الربع الأول من العام 2021".

وجاءت هذه التعليقات، عقب وقت قصير من موافقة رئيسة فريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة، كيت بينغهام ، على أن لقاح (كورونا) يمكن أن يكون جاهزا قبل عيد الميلاد، حيث قالت خلال حديثها إلى "بي بي سي"،إنه "إذا أظهر اللقاحان الأولان، أو أي منهما، أنهما آمنان وفعالان، أعتقد أن هناك احتمال أن يبدأ طرح اللقاح في وقت قريب من عيد الميلاد، ولكن بخلاف ذلك أعتقد أنه من الواقعي أن نتوقع أن يكون ذلك في أوائل العام المقبل".

ولكن بينغهام، كانت قد لفتت في مقال نشرته مجلة "ذا لانسيت"، إلى أن اللقاح "من المحتمل أن يكون غير كامل"، وأضافت: "لا نعرف ما إذا أننا سنحصل على لقاح على الإطلاق. من المهم الحذر من الرضا عن الذات والإفراط في التفاؤل".

 ويعمل العلماء على مدار الساعة لتطوير لقاح، خصوصا بعد وصول حالات الإصابة بفيروس (كورونا) حول العالم الآن إلى أكثر من 47 مليون حالة.

وينظر إلى لقاح طورته جامعة أكسفورد، على أنه المرشح الأول للطرح في مواجهة هذا الفيروس.

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