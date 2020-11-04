(سي إن إن): نتائج الفرز حتى الآن تظهر تقدم بايدن 50.2% مقابل 48.3% لترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت نتائج الفرز الجزئي للأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بنسبة 50.2% مقابل 48.3% للرائيس الأمريكي دونالد ترامب.



كذلك أظهرت نتائج فرز الأصوات، التي لا تزال متواصلة، أن بايدن قلص الفارق عدد الأصوات مع ترامبفي ولاية جورجيا، وتشير النتائج الأولية إلى تعزيز حظوظه في ولاية ويسكونسن، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وحصل بايدن بعد فرز 92% من الأصوات في جوريجا، حصل بايدن على 48.3% من الأصوات وحصل ترامب على 50.5% من الأصوات ، في حين كان نصيب ترامب في وقت سابق 56% هناك.



وفي ولاية كارولينا الشمالية بعد فرز 95% من الأصوات احتفظ ترامب بنسبة 50.1%، وبايدن بنسبة 48.6%.