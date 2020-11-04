الرئيس عباس: مستعدون للذهاب للمفاوضات على أساس الشرعية الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة برام الله، رئيس وزراء رومانيا لودوفيك أوربان، الذي يقوم بزيارة هامة إلى فلسطين، يحل فيها ضيفا عزيزا على دولة فلسطين وشعبها، حيث تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأعرب عن تطلعه بأن تسهم هذا الزيارة في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية، والتبادل المشترك بين الشعبين الفلسطيني والروماني، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة، مقدرا عاليا ما تقدمه رومانيا من منح دراسية تساهم في بناء وتمتين جسور العلاقات بين البلدين والشعبين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وجدّد الرئيس دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام، والاستعداد للذهاب الى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية الرباعية الدولية.



كما جدد الرئيس عباس شكره لرومانيا على مواقفها الثابتة من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.



من جانبه، شكر رئيس الوزراء الروماني الرئيس على حسن الاستقبال، والحفاوة التي تلقاها خلال زيارته، مؤكدا متانة العلاقة بين البلدين، والشعبين الصديقين، وأهمية السعي الدائم لتعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأن موقف رومانيا ثابت في دعم تحقيق السلام، وفق مرجعيات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.