العمادي: توزيع المنحة يتم بإشراف كامل من اللجنة القطرية وضمن إجراءات مشددة

أكد السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بدأت عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، منذ صباح اليوم الأربعاء.





وأشار العمادي، إلى أن المساعدات النقدية، ستقدم لـ 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الإلكتروني.





وقال العمادي: "عملية التوزيع تتم من خلال فروع بنك البريد في محافظات القطاع، بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة".





وأضاف: "عملية التوزيع تجري ضمن إجراءات وقائية مشددة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الجسدي في ظل انتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة".

رام الله - دنيا الوطن