عاجل

  • السلطات التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير إلى 115

دولي

رغم عدم صدور النتائج النهائية.. زعيم أوروبي يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات

رغم عدم صدور النتائج النهائية.. زعيم أوروبي يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس الوزراء السلوفيني، يانيز يانشا، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالفوز في الانتخابات، على الرغم من عدم صدور نتائج التصويت النهائية حتى الآن.

وذكر يانشا في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء، على حسابه في (تويتر): "من الجلي تماماً أن الشعب الأمريكي اختار دونالد ترامب ومايك بينس (نائب الرئيس) لفترة أربع سنوات أخرى"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع: "كلما زاد عدد الإرجاءات، ونفي الحقائق من قبل وسائل الإعلام، كان انتصار ترامب أكبر، أهنئ الحزب الجمهوري بتحقيق نتائج قوية في التصويت بمختلف أرجاء الولايات المتحدة".

وتأتي هذه التهنئة على الرغم من أن التقارير الأولية، تتحدث عن تخلف ترامب عن منافسه الديمقراطي في السباق الانتخابي جو بايدن، فيما لا يزال الغموض يلف نتائج التصويت.

وأعرب كل من ترامب وبايدن، على حد سواء، عن ثقته بفوزه في الانتخابات.

ويذكر أن سلوفينيا هي موطن (مسقط رأس) السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب.

أخبار ذات صلة

إصابة أربعة أشخاص في هجوم بسكين قرب البيت الأبيض بواشنطن

إصابة أربعة أشخاص في هجوم بسكين قرب البيت الأبيض بواشنطن

ولاية أمريكية تستأنف فرز الأصوات يوم غد

ولاية أمريكية تستأنف فرز الأصوات يوم غد

الولايات المتحدة تنسحب رسميا من اتفاق باريس للمناخ

الولايات المتحدة تنسحب رسميا من اتفاق باريس للمناخ

&#34;إيمان جودة&#34; فلسطينية جديدة تفوز بعضوية الكونجرس الأمريكي

"إيمان جودة" فلسطينية جديدة تفوز بعضوية الكونجرس الأمريكي

انتهاء عمليات الإنقاذ والبحث عن ضحايا زلزال إزمير التركية

انتهاء عمليات الإنقاذ والبحث عن ضحايا زلزال إزمير التركية

وسائل إعلام: ترامب يُقلص تخلفه عن بايدن بفارق 7 نقاط فقط

وسائل إعلام: ترامب يُقلص تخلفه عن بايدن بفارق 7 نقاط فقط

ترامب: حققنا فوزاً مدهشًا في الانتخابات وسنلجأ إلى المحكمة العليا

ترامب: حققنا فوزاً مدهشًا في الانتخابات وسنلجأ إلى المحكمة العليا

رشيدة طليب وإلهان عمر تفوزان في انتخابات مجلس النواب الأمريكي

رشيدة طليب وإلهان عمر تفوزان في انتخابات مجلس النواب الأمريكي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

زوجة الأسير اشتية: إهمال الاحتلال بإجراء فحص (كورونا) أدى لإصابة أغلب الأسرى

زوجة الأسير اشتية: إهمال الاحتلال بإجراء فحص (كورونا) أدى لإصابة أغلب الأسرى

الحكم بالمؤبد لمدان قتل المواطن يونس العويدات

الحكم بالمؤبد لمدان قتل المواطن يونس العويدات

النائب أبو حلبية: التطبيع العربي مع الاحتلال استخفاف بالقدس والمسجد الأقصى

النائب أبو حلبية: التطبيع العربي مع الاحتلال استخفاف بالقدس والمسجد الأقصى

حنا عيسى: الإرهاب لا يستحق أية مجاملة سياسية لأن مناهجه إجرامية

حنا عيسى: الإرهاب لا يستحق أية مجاملة سياسية لأن مناهجه إجرامية

القبض على 52 مطلوباًً للعدالة وضبط 15 مركبة غير قانونية ببيت لحم

القبض على 52 مطلوباًً للعدالة وضبط 15 مركبة غير قانونية ببيت لحم

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الهباش: القيادة تدعم الأكاديميين في نضالهم ضد الضم

الهباش: القيادة تدعم الأكاديميين في نضالهم ضد الضم

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (24) مواطناً من الضفة غالبيتهم من القدس

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (24) مواطناً من الضفة غالبيتهم من القدس

منوعات

الممثل شريف رمزي يغني (لقيت الطبطبة) ويعلن: قررت احتراف الغناء

الممثل شريف رمزي يغني (لقيت الطبطبة) ويعلن: قررت احتراف الغناء

كشف المستور في المجتمع الباكستاني.. مسلسل محجوب يكشف فضائح الجنس والمرأة

كشف المستور في المجتمع الباكستاني.. مسلسل محجوب يكشف فضائح الجنس والمرأة

نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وزجها يشاركان في الانتخابات الأمريكية

نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وزجها يشاركان في الانتخابات الأمريكية

صورة تجمع الراقصة جوهرة بعمرو دياب تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

صورة تجمع الراقصة جوهرة بعمرو دياب تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

محامي ضحية فيلا نانسي عجرم: جريمة القتل تخفي فضيحة لفادي الهاشم

محامي ضحية فيلا نانسي عجرم: جريمة القتل تخفي فضيحة لفادي الهاشم

شاهد: مطرب الراب ويجز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

شاهد: مطرب الراب ويجز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

شاهد: فيديو مراقبة يوثق سرقة أحمد مالك من أحد المتاجر المصرية

شاهد: فيديو مراقبة يوثق سرقة أحمد مالك من أحد المتاجر المصرية

شاهد: أول ظهور لطفل ميريام فارس الثاني

شاهد: أول ظهور لطفل ميريام فارس الثاني

نشوى مصطفى تعلن إصابتها (بكورونا) وتطلب من جمهوروها الدعاء لها

نشوى مصطفى تعلن إصابتها (بكورونا) وتطلب من جمهوروها الدعاء لها

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

عربي

(فلاي دبي): سنسير رحلات بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر

(فلاي دبي): سنسير رحلات بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر

السعودية تُعلن عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين

السعودية تُعلن عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين

مصر: تكثيف الاستعدادات لمواجهة موجة ثانية من (كورونا)

مصر: تكثيف الاستعدادات لمواجهة موجة ثانية من (كورونا)

شيخ من القبائل باليمن: ربع مليون دولار لمن &#34;يأتي برأس ماكرون&#34;

شيخ من القبائل باليمن: ربع مليون دولار لمن "يأتي برأس ماكرون"