القبض على 52 مطلوباًً للعدالة وضبط 15 مركبة غير قانونية ببيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة، وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية على 52 مطلوب للعدالة، إضافة إلى تنفيذ 230 مذكرة قضائية، وقامت بضبط 15 مركبة غير قانونية، وحررت 650 مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية خلال 72 ساعة في بيت لحم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال الجهود المبذوله والعمل الأمني المستمر والمكثف في كافة أنحاء محافظة بيت لحم من قبل الشرطة والاجهزة الأمنية، بهدف نشر الأمن والأمان بين المواطنين، وإلقاء القبض على المطلوبين والخارجين عن القانون، تمكنت الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية من القبض على المطلوبين، وتنفيذ المذكرات الصادرة بحقهم، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الفلسطينية الإلكتروني.



وأكدت أنه تمت إحالة الأشخاص المقبوض عليهم لجهات الاختصاص، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول، وإحضار المركبات غير القانونية لمديرية الشرطة، واتخاذ الإجراء القانوني بحق سائقيها.