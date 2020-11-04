شؤون فلسطينية

الصحة: ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بنابلس وبيت لحم وطولكرم

الصحة: ثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بنابلس وبيت لحم وطولكرم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 87.87%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.28%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية، (مواطن 90 عاماً من عصيرة الشمالية في نابلس، مواطنة 79 عاماً من الدوحة بمحافظة بيت لحم، مواطنة 92 عاماً من طولكرم).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 350 حالة في الضفة الغربية (الخليل 133، جنين 46، نابلس 101، طولكرم 43، قلقيلية 7، سلفيت 14، طوباس 6) ، إضافة إلى 130 حالة تعافٍ في قطاع غزة، و46 حالة في مدينة القدس.

وأضافت، أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (54)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (7)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (42)، أريحا والأغوار (9)، سلفيت (5)، طولكرم (36)، طوباس (5)، قطاع غزة (281)، ضواحي القدس (20)، مدينة القدس (52)

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 36 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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