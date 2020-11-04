النيابة بغزة: لم نُسجل أي جريمة تتعلق بالنشر وتداول الإشاعات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد النيابة العامة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه لم يتم تسجيل أي قضية، تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، لليوم الأربعاء، كما لم يتم تسجيل أي تلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



وأشارت النيابة العامة، خلال الموجز اليومي لإجراءاتها لتحقق الأمن والاستقرار المجتمعي، إلى أنه تم التحقيق في 37 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي.



وقالت: "تم التحقيق في 336 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات"، مضيفة: "توقيف 93 متهم على مختلف القضايا المذكورة".



وتابعت النيابة في تقريرها: "استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة".