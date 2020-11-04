الهباش: القيادة تدعم الأكاديميين في نضالهم ضد الضم





واختتم اللقاء، بالتأكيد على أهمية الحراك الشعبي في مختلف الجبهات من أجل التصدي لـ (صفقة القرن)، واعتبر المجتمعون بأن المبادرة العربية للسلام، تبقى هي الخيار الأمثل والمقبول للتسوية السلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



ويذكر، أن هذا الاجتماع، يأتي في سياق سعي الحملة لكسب التأييد السياسي والشعبي؛ للترويج لأنشطتها ومناصرة القضايا الوطنية، وقد شارك هذا الاجتماع من الحملة، الدكتور خليل ابو كرش، والدكتور أشرف ابو خيران، كما حضره من جانب ديوان قاضي القضاة، الدكتور خالد بارود، والاستاذ حمزة دعنا.

رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، بوفد من الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والضم، حيث شدد على اهتمام القيادة الفلسطينية، وتأكيدها على دعم الأكاديميين، وكافة الحراكات الشعبية المنددة بالضم.وأشار الهباش في حديثه إلى أهمية الحملات الشعبية في مناصرة القضايا الوطنية، لاسيما إذا ما تمثلت هذه الحملات بالحراك النخبوي الأكاديمي ضد الاحتلال والتطبيع والضم، كما هو الحال بالنسبة للحملة الأكاديمية الدولية، التي تقارع الاحتلال بالبحث العلمي، وبتجييش المجتمع الدولي لصالح القضايا المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً على أهمية الوحدة الوطنية في التصدي لـ (صفقة القرن) ومخطط التصفية للقضية الفلسطينية.من جانبه، أكد الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، ومنسق الحملة الأكاديمية بأن الحملة الأكاديمية، تهدف إلى توفير مساحة كافية للأكاديميين الفلسطينين والعرب والدوليين، تساهم في تعزيز أدوات النضال ضد الاحتلال.واعتبر عودة، أن بيانات الحملة الدولية وجهودها في رفع الوعي حول مخاطر (صفقة القرن) كلها أدوات تشير إلى أن الفلسطينيين كلهم قيادة وشعباً موحدون في رفض (صفقة القرن).كما أكد عضو المجلس الثوري لحركة (فتج) الدكتور جمال حويل، وأحد مؤسسي الحملة، بأن الحملة تسعى لإنشاء تنسيقات أكاديمية مرتبطة بالحملة الأكاديمية، ومنتشرة في مختلف الدول والمجتمعات المناصرة للقضية الفلسطينية، وتسعى هذه التنسيقيات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب لفلسطيني، والذي تحييه الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومختلف دول العالم في 29 من الشهر الجاري، وذلك من خلال إطلاق موجة مفتوحة للأكاديميين الفلسطينيين والعرب، تحت شعار "التطبيع أخطر من الضم" وتشترك فيها الإذاعات والتلفزيونات في مختلف الدول العربية.