نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (24) مواطناً من الضفة غالبيتهم من القدس

آخرين من الخليل وهم: مالك الجعبري، وعلي سكافي، ومحمد جبريل زين، وعيسى بدر عوض.



فيما جرى اعتقال لشقيقين توأم من بلدة حبلة في قلقيلية وهما: رائد وسائد عودة، يبلغان من العمر (43 عاماً).



يُشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت بالأمس، المواطن خالد

دراغمة (50 عاماً) من بلدة اللبن الشرقية في نابلس.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، (24) مواطناً من الضفة غالبيتهم من القدس.وقال نادي الأسير: "إن (15) مقدسياً على الأقل، جرى اعتقالهم من عدة بلدات وهم: معاذ أبو الهوى، ومصطفى أبو الهوى، وفراس خضر عبيد، ومحمد علي درباس، وأحمد ماجد أبو الحمص، وحمادة خليل الهدره، ويوسف عزام الهدره، وإبراهيم معتز الهدره، وخليل سفيان الهدره، ومصطفى عدنان الهدره، ومحمود الهدره، وعلي الكسواني، علاوة على محمد خليل إبراهيم حمدان، ومحمد أحمد أبو هنية، وأحمد عرفات حمدان".كما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من جنين وهم: أحمد خليل نزال، وحاتم عمر طزازعة، ومحمد فيصل كميل، وأربعة مواطنين