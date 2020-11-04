القانوع: جريمة إعدام الشاب بلال التاية تعكس فاشية الاحتلال وهمجيته

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رام الله - دنيا الوطن

قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة (حماس): "إن جريمة إعدام الشاب بلال التاية، وهو داخل مركبته على حاجز حوارة جنوب نابلس، تعكس فاشية الاحتلال وهمجيته".



وأضاف القانوع في تصريح له، مساء اليوم الأربعاء: "جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، وسياسة هدم البيوت المستمرة في القدس، تتطلب تصعيد المقاومة الشعبية، ضد الاحتلال الاسرائيلي".



وأكد أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، أو تفت من عضده أو صلابته، وسيواصل نضاله من أجل استرداد حقوقه المسلوبة.