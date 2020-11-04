شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تحديثاً، للخارطة الوبائية الخاصة بفيروس (كورونا) المستجد، في القطاع، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.وبحسب التحديث، فقد ارتفع عدد الاصابات بفيروس (كورونا) بمختلف مناطق قطاع غزة، ليصل الى 7512 إصابة.