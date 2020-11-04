الاحتلال يُخطر بإخلاء عائلات في الأغوار وإزالة خيام لإجراء تدريبات عسكرية

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة تجمعات سكنية في الأغوار الشمالية، وأخطرت سكانها بالإخلاء.



وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات: "إن قوات الاحتلال، داهمت تجمعات البرج، والميتة، والفارسية، وأخطرت عدداً من العائلات شفهياً بإخلاء مساكنهم؛ بحجة التدريبات العسكرية"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف بشارات، أن عدد العائلات التي تم إخطارها بالإخلاء في منطقتي البرج والميتة، يبلغ 14 عائلة، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، كما تم إخطار المواطن نمر أبو علاية من خربة الفارسية، بإخلاء مسكنه، وإزالة ثلاث خيام، بحجة أن الدبابات ستمر من هذه المنطقة.