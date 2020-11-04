"إيمان جودة" فلسطينية جديدة تفوز بعضوية الكونجرس الأمريكي

رام الله - دنيا الوطنفازت عضوات الكونغرس الأربع، إلهان عمر من مينيسوتا، وألكسندريا أوكاسيو- كورتيز من نيويورك، ورشيدة طليب من ميشيغان، وأيانا بريسلي من ماساتشوستس، مرة أخرى بمقاعد في مجلس النواب الأمريكي.وانضمت اليهن هذه المرة، وفق شبكة (سي إن إن) الديمقراطية الأمريكية من أصل فلسطيني، بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كولورادو.وكتبت إيمان احتفالاً بفوزها على موقع (تويتر): "لقد فعلناها! عملت بجد لأجعل الحلم الأمريكي حقيقة للجميع. أنا فخورة كمسلمة، فلسطينية أمريكية، وأن أكون قادرة على تمثيل المواطنين في الهيئة التشريعية لولاية كولورادو! الآن، لنبدأ العمل".