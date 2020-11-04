شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: 4 أسرى يواجهون أوضاعاً صحية صعبة ومقلقة داخل معتقل (النقب)

هيئة الأسرى: 4 أسرى يواجهون أوضاعاً صحية صعبة ومقلقة داخل معتقل (النقب)
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء: "إن 4 أسرى مرضى، يواجهون أوضاعاً صحية صعبة ومقلقة داخل معتقل (النقب) الصحراوي، وذلك جراء السياسة المتعمدة التي تنتهجها إدارة المعتقل بحقهم، بتجاهل أمراضهم،
وعدم التعامل معها بشكل جدي، واتباع أسلوب المماطلة والتسويف بتقديم العلاج".

ومن بين الحالات المرضية التي رصدها تقرير الهيئة، حالة الأسير باسم نعسان (26 عاماً) من قرية المغير شمال مدينة رام الله، والذي يعاني من إصابة قبل اعتقاله بالشريان الرئيسي في رجله اليسرى، ومن إصابة برصاصتين في بطنه، والتي تسببت له بمشاكل بجدار المعدة والأمعاء، ونتيجة لذلك، تم وضع كيس براز خارجي له، وهو بحاجة ماسة لتحويله لإجراء عملية لإزالة كيس البراز، وإعادة القولون لوضعه الطبيعي.

ومنذ خمس سنوات والأسير يطالب إدارة سجون الاحتلال، بإجراء العملية، لكنه لا يتلقى منهم سوى الوعود الوهمية، حيث في كل مرة يُنهي إجراء الفحوصات الطبية تحضيراً لإجراء العملية، فتقوم إدارة السجون بنقله بشكل متعمد إلى معتقل آخر، وبالتالي تجاهل حالته المرضية.

في حين، يشتكي الأسير ماهر أبو ريان (43 عاماً) من مدينة حلحول شمال محافظة الخليل، من أزمة في الصدر والرئتين، تؤدي إلى تجمع الماء على الرئتين، وقد خضع الأسير لعملية جراحية؛ لسحب الماء من الرئتين، لكنه بحاجة لمتابعة طبية لحالته، كما يعاني أيضاً من مشكلة بالجيوب الأنفية وبحاجة لإجراء عملية، لكن إدارة المعتقل، ادعت أن الأسير قام بالتوقيع على ورقة تفيد بأنه يرفض إجراء العملية الجراحية، علماً بأنه لم يوقع على أية ورقة بهذا الخصوص، ولا يزال الأسير بانتظار تحويله مرة أخرى لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراء العملية، غير أن إدارة "النقب" تماطل بتحويله، وتكتفي بإعطائه الأدوية المسكنة للآلام، وبخاخ للأنف.  

بينما يمر الأسير علي دعنا (38 عاماً) من مدينة القدس المحتلة، بوضع صحي سيئ، فهو يعاني من مشكلة في الأمعاء، ومن انزلاق غضروفي، ويتم إعطاؤه إبرة مسكنة كل ستة أشهر في عيادة المعتقل، لكنه بحاجة لإجراء عملية جراحية في الفقرات، ولغاية اللحظة لم تبلغه إدارة المعتقل بموعد إجراء العملية.  

ويشتكي الأسير إسلام صلاح (32 عاماً) من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، من تلف في شبكية العين والقرنية، وبالكاد يستطيع أن يرى، وقبل اعتقاله لم يكن يعاني الأسير من أي مشكلة صحية، لكن بعد التحقيق معه وزجه في الزنازين لمدة 36 يوماً، تدهورت حالته الصحية، وهو بحاجة ماسة لتحويله لإجراء فحوصات طبية مستعجلة لعينيه، وعمل نظارة بمقاسات كبيرة كل ستة أشهر، غير أن إدارة المعتقل، لا تكترث لوضعه الصحي، وتماطل بتحويله.       

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