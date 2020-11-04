راصد جوي لـ"دنيا الوطن": المنخفض يقترب من فلسطين وليلة شتوية قوية بانتظارنا

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خاص دنيا الوطن

قال الراصد الجوي، عمر نصار: إن المنخفض الجوي الذي من المتوقع وصوله إلى الأراضي الفلسطينية، يتمركز حالياً فوق جزيرة قبرص، والجبهة الرئيسية المرافقة له بدأت بالتشكل.



وأضاف نصار لـ"دنيا الوطن": "يمكننا القول بأن ليلة شتوية بانتظارنا، حيث مع ساعات المساء والليل تعبر فلسطين الجبهة الرئيسية المرافقة للمنخفض الجوي، ومن المتوقع أن ينتظم هطول الأمطار، ويمتد ليشمل مختلف المناطق".



وذكر، أن "هطول الأمطار، سيكون غزيرًا على فترات، ومصحوبًا بالعواصف الرعدية، وأحياناً تكون مرفقة بهبات رياح قوية بمشيئة الله، متابعًا: "سنشاهد أجواءً ماطرة بغزارة ومن عمق الشتاء في المناطق الشمالية، وأجزاء متفرقة من الضفة".



وبالنسبة لمحافظات قطاع غزة، أكد الراصد نصار، أن نسبة الأمطار فيها، سيكون أقل من نظيرتها في المحافظات الشمالية، والوسطى، على أن ينالها زخات مع فترات المساء، ومنتصف الليل.