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(فلاي دبي): سنسير رحلات بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر

(فلاي دبي): سنسير رحلات بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر
رام الله - دنيا الوطن
أكدت شركة (فلاي دبي) الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها ستطلق رحلات مباشرة إلى تل أبيب من دبي هذا الشهر، بعد أن أقامت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، علاقات رسمية.

وأوضحت (فلاي دبي) على موقعها في الإنترنت، بأن الشركة المملوكة لحكومة إمارة دبي، ستنظم رحلتين يومياً نحو تل أبيب، اعتباراً من 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت أن باب حجز التذاكر، قد فتح أمام الجميع.

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