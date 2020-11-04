تعليم الوسطى يستأنف الدراسة في مدارس البريج

رام الله - دنيا الوطناستأنفت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، الدراسة بمدارس البريج الثانوية للبنات (أ، ب) ومدرسة فتحي البلعاوي الثانوية للبنين (أ، ب) بحضور وفد من المديرية، ضم كلاً من: المشرف التربوي، د. ناصر اليافاوي، ورئيس قسم التعليم العام، رمزي مقداس، ورئيس قسم الأنشطة، عبد الجليل غراب، ورئيس قسم الصحة المدرسية، محمود العزازي، ومدراء المدارس، وذلك بعد رفع الحظر المفروض على المنطقة، وتحولها إلى منطقة صفراء.واطمأن وفد المديرية على الطلبة وإدارة المدارس، وهنأهم بعودة التعليم الوجاهي، وأكد أن المديرية، تتابع سير العملية التعليمية ضمن العودة الآمنة، وفق الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة لطلاب المدارس، مثمناً جهود إدارة مدارس البريج والطواقم التدريسية، ودورهم في استئناف العملية التعليمية.وأشاد الوفد بانضباط والتزام الطلاب والطالبات، خلال عودتهم لمقاعد الدراسة، وفق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس (كورونا)، والتزامهم بالبروتوكولات الصحية، متمنياً السلامة التامة للجميع.