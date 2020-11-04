السعودية تُعلن عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين.



وتتضمن المبادرة السعودية، منح الوافدين حرية تغيير الوظائف، ومغادرة المملكة، دون إذن من صاحب العمل، وستدخل حيز التنفيذ في آذار/ مارس 2021، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).