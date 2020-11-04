شؤون فلسطينية

تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة

تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة
غزة - دنيا الوطن
سجلت محافظات قطاع غزة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة،281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه تم إجراء 3521 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونجم عنها تسجيل 281 إصابة.

وأكدت الصحة، تعافي 130 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا) مبينة أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 7512 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 2798 حالة، ومتعافون 4677 حالة، والوفيات 37.

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