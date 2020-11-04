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مصر: تكثيف الاستعدادات لمواجهة موجة ثانية من (كورونا)

مصر: تكثيف الاستعدادات لمواجهة موجة ثانية من (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، عن تكثيف الاستعدادات، الخاصة بضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وكافة الجهات المعنية، بالشأن العام الصحي.

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، أنه تم تأمين احتياجات السوق المحلي من المستحضرات الطبية الخاصة بعلاج فيروس (كورونا)، استرشاداً بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأضاف، أن الهيئة ضخت فى الفترة من حزيران/ يونيو حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ما يقرب من 12 مليون عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، وما يقرب من 24 مليون و600 ألف عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة من "باراسيتامول" شراب، وما يقرب من 14 مليون و500 ألف شريط من دواء فيتامين "زنك" أقراص
 وما يقرب من 22 مليون شريط فيتامين "سي" أقراص.

وأضاف أن الهيئة، قررت مد العمل بالإجراءات الاستثنائية، التي أقرتها هيئة الدواء المصرية مطلع العام الجاري، لمواجهة فيروس (كورونا)، حيث تم تسجيل 3 مستحضرات للمادة الفعالة "ريميدسفير"، كما تم تسجيل 5 مستحضرات للمادة الفعالة "أفيبيرافير"، وذلك وفقاً لآليه التسجيل الاستثنائي لبعض المستحضرات المعتمدة من قبل رئيس هيئة الدواء المصرية.

وفي ضوء المستجدات العالمية، نحو سرعة تطوير لقاح للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، أوضح الغمراوى، أنه يتم العمل بشكل تكاملي مع مختلف الجهات المعنية، لتأمين حصة مصر من اللقاح، الذي سيثبت فاعليته، كما تم ضخ كميات ضخمة من لقاحات فيروس الانفلونزا الموسمية، وذلك للوقاية من مخاطر حدة الإصابة بها.

وبخصوص لقاح (كورونا) المصري، فإن الهيئة تقوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى مراحل ما بعد البحث والتطوير للوصول للقاح مصري آمن وفعال من خلال تقديم خدمات الدعم الفني، ومراجعة ملفات طرق التصنيع وجودة المستحضر، وكذلك مراجعة ملفات الأبحاث ما قبل الإكلينيكية، والإكلينيكية.

كما قامت الهيئة بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لمصانع الأدوية حول تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد، ومتابعة استمرار العملية الانتاجية لأدوية علاج فيروس (كورونا) من خلال التتبع الدوري لكميات المواد الخام والمستحضرات تامة الصنع والمخزون الاستيراتيجي لدى الشركات.

ويأتى ذلك، فى إطار إختصاصات هيئة الدواء المصرية المتمثلة في وضع السياسات والقواعد، والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها، داخل جمهورية مصر العربية.

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