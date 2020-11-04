شاهد: الاحتلال يُطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار بنابلس





بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "مؤخراً، أحبطت قوات الجيش محاولة إطلاق نار قرب نابلس، تم تحييد المنفذ، لم تقع إصابات في صفوف قواتنا، والتفاصيل قيد الاستعراض".





من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني: "الاحتلال يمنع طواقمنا من الدخول؛ للتعامل مع الإصابات، بعد معلومات بوجود حادث إطلاق نار على حاجز حوارة قرب نابلس".

















رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، النار تجاه سائق مركبة فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار على جنود الجيش الإسرائيلي، وأطلق النار عليهم، قرب مدينة نابلس.وقالت القناة السابعة الإسرائيلية: "فلسطيني قام بإشهار مسدس في وجه جنود الجيش الإسرائيلي، عند مفترق (حتمار) قرب نابلس، وتم تحييده، دون وقوع إصابات".