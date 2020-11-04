شؤون فلسطينية

مركز (مدى): 38 انتهاكاً للحريات الإعلامية في فلسطين ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي

مركز (مدى): 38 انتهاكاً للحريات الإعلامية في فلسطين ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) أن شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي شهد ارتفاعاً في إجمالي عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، حيث بلغت 38 اعتداء، مقارنة بما مجموعه 31 اعتداء سجلت خلال شهر أيلول/ سبتمبر، الذي سبقه.

وجاء ارتفاع اجمالي الانتهاكات نتيجة ارتفاع ملحوظ في عدد الانتهاكات الاسرائيلية التي تضاعفت عما كانت عليه، وهو ما ترافق مع هبوط حاد في عدد الانتهاكات الفلسطينية التي انحصرت بانتهاكين فقط.

وتم خلال الشهر الماضي رصد وتوثيق ما مجموعه 4 انتهاكات ارتكبتها شركة فيسبوك تمثلت باغلاق وحجب صفحات لمواقع اخبارية وخاصة بصحفيين بدعوى "خرقها معايير النشر".

وتضاعف عدد الاعتداءات الإسرائيلية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث بلغت 31 انتهاكاً مقارنة بـ 13 انتهاكاً إسرائيلياً تم رصدها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الذي سبقه، اي انها سجلت ارتفاعا تجاوزت نسبته الـ 100%، فضلا عن ان العديد من هذه الانتهاكات جاءت مركبة وشملت جميع الصحافيين حيث سجل في اكثر من حادث عمليات استهداف مباشرة للصحافيين، ومنعهم من التغطية وتهديد بعضهم لاجبارهم على مغادرة اماكن الاحداث كما حدث على وجه الخصوص في قرية برقة بمحافظة رام الله اثناء تغطية فعالية لقطف حقول الزيتون.

ولم يطرأ اي تغير ملحوظ على طبيعة الاعتداءات الاسرائيلية من حيث النوع حيث جاءت معظمها ضمن الاعتداءات الخطيرة على حياة الصحفيين وحرية الصحافة، ومن أبرزها اعتقال ثلاثة من الصحفيين (تم ابعاد أحدهم عن المسجد الاقصى لمدة اسبوع)، واصابة 21 صحفياً خلال تغطيتهم احداثا ميدانية (خمسة منهم اصيبوا برصاص الجيش المطاطي) فيما أصيب الآخرون بحالات اختناق وتعرض بعضهم للضرب.

وشملت الاعتداءات الاسرائيلية، الصحفي طارق عبد الرازق أبو زيد (اعتقال ومصادرة معدات)، وعبد الله بحش (عيار مطاطي في قدمه اليمنى)، وحسن خالد نافع/دبوس (مطاط في يده)، وعميد زايد شحادة (مطاطية في كوع يده الايمن)، ايمن ابراهيم نوباني (مطاطية في كتفه الايمن)، هشام ابو شقرة (عيار مطاطي في الرقبة)، وعباس عبد الوهاب المومني (دفع وضرب)، وعادل ابراهيم ابو نعمة (دفع وضرب)، وخالد صبارنة (محاولة اعتقال وطرد ومنع من التغطية)، وعلاء الريماوي(ضرب ومحاولة مصادرة المعدات وخدوش جراء القاء قنبلة صوت عند قدميه).

كما شملت عماد محمد سعيد، (رضوض جراء سقوط عن جدار ارتفاعه نحو مترين ونصف جراء دفعه من قبل جندي)، والمصور في شبكة بي بي سي البريطانية جيمي موريس ميكيل (اطلاق قنبلتي غاز من مسافة صفر نحوه ما ادى لاصابته وزميل له بالاختناق) ومحمد علي تركمان (اختناق ومنع من التغطية) ومعتصم سقف الحيط (اختناق ومنع من التغطية)، وصامد توفيق بغدادي (منع من التغطية واختناق)، وعصام هدى الريماوي (اختناق ومنع من التغطية)، ناصر ناصر (اختناق ومنع من التغطية) ، والصحفي عبد الرحمن يونس (منع من التغطية واختناق).

وشملت المصور في الوكالة الأوروبية، علاء توفيق بدارنة (منع من التغطية واختناق)، والمصور في قناة الجزيرة مباشر محمد عوض(منع من التغطية واختناق)، وطاقم تلفزيون فلسطين (ضم بكر محمد عبد الحق، والمصور سامر الحبش، والسائق عبد الله سوالمة).

وأقدم مستوطنون على احتجازهم ومنعهم من التغطية، وطاقم تلفزيون فلسطين الذي ضم المصور محمد عناية والمراسل انال الجدع ( اختناق جراء استهدافهما بقنابل الغاز بصورة مباشرة)، معاذ عمارنة (احتجاز من قبل الشرطة اثناء توجهه للعلاج من اصابته على ايدي الجنود)، وعبد الرحمن اسعد عارف الظاهر (اعتقال)، ومشهور الوحواح (منع من التغطية)، والمصور الحر عبد العفو بسام عبد العفو الزغير (اعتقال وابعاد عن الأقصى).

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