رشيدة طليب وإلهان عمر تفوزان في انتخابات مجلس النواب الأمريكي

رشيدة طليب وإلهان عمر

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رام الله - دنيا الوطن

حازت النائبتان رشيدة طليب وإلهان عمر، يوم الأربعاء، على الفوز في انتخابات مجلس النواب الأمريكي، ضمن الانتخابات العامة الجارية في الولايات المتحدة، التي تضم الرئاسة، وثلث أعضاء الكونغرس.



ووفق (سي إن إن) فقد واجهت طليب، ثلاثة من المرشحين لا ينتمون للحزب الجمهوري، وهم وسام جونسون من حزب ديترويت الطبقة العاملة، وإيتا ويلكوكسون من حزب الخضر وارتيكا بومر من حزب "دافعي الضرائب" وخاضت الانتخابات العامة في 2018 دون معارضة لمدة عامين.



وحققت طليب، ديمقراطية من ديترويت، وهي فلسطينية الأصل، الفوز على منافسها الجمهوري الرئيسي ديفيد دودنهوفر، في منطقة الكونغرس رقم 13 في ولاية ميشيغان.



كما وفازت البرلمانية الديمقراطية التقدمية إلهان عمر، بولاية ثانية في مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، رغم الهجمات الشرسة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنصاره من الجمهوريين ضدها.