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شؤون فلسطينية

بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة بقطاع غزة

بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، صباح اليوم الأربعاء، صرف المساعدات النقدية لـ 100 أسرة متعففة في قطاع غزة.

وفعَّلت وزارتي الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات والتنمیة الاجتماعیة في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، رابط فحص المنحة القطریة 100 دولار لشهر 10 من العام 2020 للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه سيتم استلام المنحة من كافة مكاتب البريد، مع ملاحظة أنه بإمكان المستفيد معرفة الموعد والمكان المخصص لاستلام المنحة من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بذلك.

كما وضعت الوزارة عدة تعليمات للمستفيدين، وهي كالتالي:

1- توقيع المستفيد شخصيًا وكتابة رقم الهاتف الخلوي على سند الصرف.

2- إحضار قلم شخصي للتوقيع.

3- ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة.

4- تعقيم أيدي المستفيدين قبل الدخول للأماكن المخصصة للصرف.

5- على المستفيد المصاب لديه أعراض الأنفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي، عدم الحضور لصرف الدفعة، على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة.

6- المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر، بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكان الصرف (طابور الانتظار خارج المكان).

7- الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

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