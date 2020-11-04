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شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حلمة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حلمة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عدداً من المواطنين، بينهم فتية لم تتجاوز أعمارهم (17 عاماً).

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 7 فتية من بلدة الطور بمدينة القدس، وهم: مصطفى الهدرة، ويوسف عزام الهدرة، وخليل الهدرة، وإبراهيم الهدرة، ومحمود الهدرة، ومصطفى أبو الهوى، وعلي الكسواني، وأعمارهم بين 15-17 عاماً.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشابين أحمد ماجد أبو الحمص ومحمد علي ناصر من قرية العيسوية، أثناء مرورهما بحاجز الزعيم في القدس المحتلة، وأفرج عن الأخير بعد ساعات.

كما واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، واعتقلت محمد أحمد حمدان ومحمد أبو هنية وأحمد عرفات حمدان، وفتشت عدة منازل في البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال، منطقة نمرة شرقي مدينة الخليل، واعتقلت مالك الجعبري، وعلي سكافي، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

واقتحمت قوات الاحتلال، خربة خلة المَيّة في بلدة يطا، واعتقلت محمد جبريل شحادة زين، وعيسى بدر عوض، بعد أن داهمت منزليهما، وعبثت بمحتوياتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن فؤاد نبيل عودة (28 عاماً)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: أحمد خليل وجيه نزال، وحاتم عمر سليمان طزازعة، ومحمد فيصل رجا كميل، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وداهمت دوريات الاحتلال بلدة بيتونيا، ووثقت أماكن تواجد كاميرات المراقبة في المحال التجارية الواقعة بالشوارع الرئيسية.

وعادة ما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعمليات دهم وتفتيش ومصادرة تسجيلات الكاميرات الموجهة تجاه الشوارع الرئيسية أو الفرعية في مناطق الضفة الغربية، عقب أي عمليات فداية تحصل في المناطق، في محاولة تتبع خط سير المقاومين.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية أم صفا قضاء رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ويواصل الاحتلال، حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

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