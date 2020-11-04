حماس: مجزرة هدم البيوت والمنشآت ما كانت لتتصاعد لولا تسارع وتيرة التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم (حماس) عبد اللطيف القانوع، أن الاحتلال يواصل تنفيذ قراراته الإجرامية، بهدم البيوت والمنشآت، حيث ارتكب مجزرة بهدم 20 بيتاً ومنشأة سكنية ومحلات تجارية في مدينة القدس المحتلة، خلال الشهر المنصرم في خطوات استئصالية مستمرة بحق شعبنا.



وقال القانوع، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن ما قام به الاحتلال، أمس، من هدم 70 منشأة سكنية وحظائر للماشية، وتهجير للمئات من المواطنين، وتدمير كامل لتجمع حمصة البقيعة في الأغوار، هو بمثابة عملية تطهير عرقي لم يسبق لها مثيل، لاستئصال الوجود الفلسطيني، واستعداداً لتنفيذ مشروع الضم.



وأضاف: مجزرة هدم البيوت والمنشآت، ما كانت لتتصاعد لولا تسارع وتيرة التطبيع مع الاحتلال، وهو ما يتطلب وقف قطار التطبيع، وفضح جرائم الاحتلال، وحماية شعبنا، وتعزيز صموده على أرضه.