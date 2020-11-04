مغادرة 727 مسافرًا ووصول 82 عائدًا عبر (معبر رفح) أمس

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غزة - دنيا الوطن

قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة: إن أمس الثلاثاء، شهد مغادرة 727 مسافراً عبر (معبر رفح)، ووصول 82 عائدًا، وإرجاع 28 مسافراً من قبل الجانب المصري.



وذكرت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" أن أطقمها وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عملت على تسهيل مغادرة المسافرين، واستقبال العائدين وفق البروتوكول المعتمد بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).



وأفادت بأن الأطقم المختصة، أجرت فحوصات (PCR) لفيروس (كورونا) لجميع المسافرين عبر المعبر في الاتجاهين.



وقد شهد اليوم الأول لفتح المعبر الاثنين، مغادرة 685 مسافراً، ووصول 131 عائداً، وإرجاع 55 مسافراً من قبل الجانب المصري.