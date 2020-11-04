101 يوم على إضراب الأسير ماهر الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر في جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 101 على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية.



ويعاني الأسير الأخرس، القابع في مستشفى (كابلان) الإسرائيلي من ارتفاع ضغط عضلة القلب، وتزداد المخاوف من الأضرار بالوظائف الحيوية للكلى والكبد والرئتين، ويعاني أيضاً من إعياء وإجهاد شديدين، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات تشنج وألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش في الرؤية، وصداع شديد.



يذكر، أن الأخرس، قد اعتقل بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل (حوارة) وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن (عوفر)، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.



واستمر احتجازه في سجن (عوفر) إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن (عيادة الرملة)، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى (كابلان) الإسرائيلي، حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبية.