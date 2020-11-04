3.3 مليون حالة حول العالم.. ارتفاع قياسي لعدد الإصابات بفيروس (كورونا) بالأسبوع الأخير

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع قياسي لعدد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم خلال بالأسبوع الأخير، وبلغ 3.3 مليون حالة.



وأوضحت المنظمة، أن عدد الوفيات، ارتفع بواقع 45 ألف حالة، مضيفة أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في العالم كان نحو 46 مليون مصاب، حتى 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، وحصيلة الوفيات نحو 1.2 مليون حالة.



وأكدت، أن الارتفاع كان ملموساً أكثر في أوروبا، حيث بلغ 1.7 مليون حالة أو 22% مقارنة بالأسبوع السابق، كما سجلت المنطقة ارتفاعاً مستقراً في عدد الوفيات (46%).



ولفتت المنظمة إلى أنها سجلت الارتفاع القياسي السابق في الأسبوع بين 19 و25 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، حين تم تسجيل أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة جديدة.



وخلال الأسبوع من 26 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 1 تشرين الثاني/ نوفمبر تم تسجيل 999 ألف إصابة وأكثر من 17 ألف وفاة جديدة في أمريكا الشمالية والجنوبية، وبلغ إجمالي عدد المصابين أكثر من 20 مليون شخص وإجمالي الوفيات 639 ألفاً.