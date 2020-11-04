دولي

بايدن: نحن على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات

بايدن: نحن على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات
جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء: إن "الانتخابات لن تنتهي حتى فرز آخر صوت"، مؤكداً أننا "قد لا نعرف نتائج الانتخابات حتى صباح الأربعاء أو بعد ذلك".

وقال بايدن في مؤتمر صحفي قصير: إنه "واثق أن الحملة فازت بولاية أريزونا، ويشعر بالرضا تجاه ولايات ويسكونسن وميشيجان وبنسيلفانيا".

وأعرب المرشح الديمقراطي عن تفاؤله، إزاء نتيجة الانتخابات الرئاسية.

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