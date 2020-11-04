بايدن: نحن على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات

جو بايدن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء: إن "الانتخابات لن تنتهي حتى فرز آخر صوت"، مؤكداً أننا "قد لا نعرف نتائج الانتخابات حتى صباح الأربعاء أو بعد ذلك".



وقال بايدن في مؤتمر صحفي قصير: إنه "واثق أن الحملة فازت بولاية أريزونا، ويشعر بالرضا تجاه ولايات ويسكونسن وميشيجان وبنسيلفانيا".



وأعرب المرشح الديمقراطي عن تفاؤله، إزاء نتيجة الانتخابات الرئاسية.