بايدن: نحن على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء: إن "الانتخابات لن تنتهي حتى فرز آخر صوت"، مؤكداً أننا "قد لا نعرف نتائج الانتخابات حتى صباح الأربعاء أو بعد ذلك".
وقال بايدن في مؤتمر صحفي قصير: إنه "واثق أن الحملة فازت بولاية أريزونا، ويشعر بالرضا تجاه ولايات ويسكونسن وميشيجان وبنسيلفانيا".
وأعرب المرشح الديمقراطي عن تفاؤله، إزاء نتيجة الانتخابات الرئاسية.
قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء: إن "الانتخابات لن تنتهي حتى فرز آخر صوت"، مؤكداً أننا "قد لا نعرف نتائج الانتخابات حتى صباح الأربعاء أو بعد ذلك".
وقال بايدن في مؤتمر صحفي قصير: إنه "واثق أن الحملة فازت بولاية أريزونا، ويشعر بالرضا تجاه ولايات ويسكونسن وميشيجان وبنسيلفانيا".
وأعرب المرشح الديمقراطي عن تفاؤله، إزاء نتيجة الانتخابات الرئاسية.
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