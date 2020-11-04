ترامب: سنحقق فوزًا كبيرًا والديمقراطيون يحاولون سرقة الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه سيلقي اليوم الأربعاء خطاباً، يعلن فيه عن فوز كبير.وأضاف ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لقد وصلنا إلى مستوى كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، لن ندعهم يفعلون ذلك أبداً لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!".من جهته، علق (تويتر) على تغريدة ترامب قائلاً: "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة متنازع عليه، ومن المحتمل أن يكون مضللاً بشأن كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية مدنية أخرى".