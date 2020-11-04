"إسرائيل" تسجل 13 حالة وفاة بفيروس (كورونا) و822 إصابة جديدة

جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في تصريح صحفي: إن عدد مرضى (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 316411 مساء اليوم، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2592 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.



وبحسب الوزارة، من مجمل الإصابات هناك حالياً 393 وصفت حالتهم بالخطيرة، بينهم 171 حالة موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تعافى 303929 مصاباً.



رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 13 حالة وفاة و822 إصابة