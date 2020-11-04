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دولي

تركيا: يجب تحسين العلاقات مع مصر والسعودية

تركيا: يجب تحسين العلاقات مع مصر والسعودية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه يجب تحسين علاقات بلاده مع مصر وإسرائيل والسعودية بشكل يحفظ الأمن والسلام الإقليميين.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة (أكشام)، قال الوزير التركي: "من بين العوامل الأساسية التي تحدد علاقاتنا مع إسرائيل هو موقف هذا البلد تجاه الأشقاء فى فلسطين. من ناحية أخرى، ليس لبلدنا مشكلة مع الدولة المصرية والشعب المصري الذي تربطنا به علاقات تاريخية عميقة الجذور".

وأضاف أنه يجب تحسين علاقات تركيا مع إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية، موضحا أن السعودية حاولت دائما أن تحتفظ بقنوات الحوار مفتوحة.

كما أكد أنه لا توجد مشكلة مع الشعب المصري والدولة المصرية، قائلا: "نتوقع أن تكون علاقاتنا مع هذه الدول والدول الأخرى غير مقتصرة على المصالح الثنائية الضيقة، ولكن أن تكون في إطار يحفظ السلام الإقليمي والأمن والاستقرار في المنطقة".

ومنذ فترة، تسود حالة من التوتر بين مصر وتركيا، حيث تتباين مواقف كل منهما إزاء عدد من القضايا الإقليمية، مثل الأزمة في ليبيا ومكافحة "الإرهاب" والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وفي تصريحات صحفية قبل أسابيع عن أزمة بلده مع اليونان بشأن التنقيب في شرق البحر المتوسط، قال أردوغان: "إجراء محادثات استخبارية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا".

وبعد تصريح أردوغان، سعى مراقبون إلى تحليل حديث الرئيس التركي وسط تساؤلات عن إمكانية حدوث تقارب مع الجانب المصري.

لكن وزارة الخارجية المصرية أبدت تحفظا على "المبادرة" التركية، وقالت في بيان إن "نهج" تركيا يفتقر إلى "المصداقية".

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