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دولي

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته عن هجوم فيينا الذي وقع أمس في العاصمة النمساوية، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.

ووفقا شبكة (رويترز)، فقد أرفق التنظيم في بيانه، صورة رجل ملتح اسمه "أبو دغنة الألباني"، قال فيها إنه هاجم حشودا في وسط فيينا، يوم الاثنين، بمسدس وبندقية آلية قبل أن يٌقتل على يد الشرطة النمساوية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير داخلية النمسا، كارل نيهامر: "شهدنا هجوما مساء أمس من إرهابي واحد على الأقل، لم تشهد النمسا هجوما مثله منذ عقود". ووصف المهاجم بأنه من المتعاطفين مع تنظيم الدولة.

وأضاف أن الشرطة النمساوية اعتقلت 14 شخصا على صلة بالمشتبه به الرئيسي في هجوم فيينا الدامي الذي وقع مساء الاثنين، كما داهم رجال الشرطة 18 منزلا في إطار تحقيقاتهم.

وأشار الوزير إلى أن المهاجم الذي قتل 4 أشخاص وأصاب 22 آخرين في فيينا، تم تحييده من قبل الشرطة المسلحة في غضون 9 دقائق، مضيفا أنه دون التدخل السريع، كان من الممكن أن يصبح الحادث أسوأ.

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