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شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بمحافظات الضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بمحافظات الضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: أحمد خليل وجيه نزال، وحاتم عمر سليمان طزازعة، ومحمد فيصل رجا كميل، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

كما اعتقلت شاباً من مدينة بيت لحم، حيث أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن فؤاد نبيل عودة (28 عاماً)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

وفي الخليل، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، داهمت منطقة نمرة شرق المدينة، واعتقلت مالك الجعبري، وعلي سكافي بعد تفتيش منزليهما، والعبث بمحتوياتهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، خربة خلة المَيّة في بلدة يطا، واعتقلت محمد جبريل شحادة زين، وعيسى بدر عوض، بعد أن داهمت منزليهما، وعبثت بمحتوياتهما.

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