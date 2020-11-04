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ترامب 145 صوتًا مقابل 213 لبايدن.. والهدف هو 270 صوتًا بالمجمع الانتخابي

ترامب 145 صوتًا مقابل 213 لبايدن.. والهدف هو 270 صوتًا بالمجمع الانتخابي
رام الله - دنيا الوطن
تستمر صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة الأمريكية بالإغلاق والكشف عن عدد أصوات "المجمع الانتخابي" لصالح كل من الرئيس الساعي لولاية ثانية، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

ووفق شبكة (سي إن إن) فإن الهدف هو الوصول إلى 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وفيما يلي نستعرض لكم آخر حصيلة أولا بأول:

ترامب: 145 أصوات / بايدن: 213 صوتا (وفقا لمؤشرات CNN)

أظهرت المؤشرات، فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأصوات ولايات ميسوري وكنساس وأوتا وألاباما وساوث كارولينا ونورث داكوتا وساوث داكوتا وأركنساس وإنديانا وأوكلاهوما وكنتاكي وتينيسي وفرجينيا الغربية ونيفادا (3 من أصل 5 أصوات للمجمع الانتخابي بالولاية).

وحسب المؤشرات، فاز منافسه الديمقراطي جو بايدن بأصوات ولايات واشنطن وكاليفورنيا وأوريغون والينوي ونيوهامبشاير ونيو مكسيكو وكولورادو وكونتيكت ونيوجيرسي ونيويورك ودولاير وميريلاند وماساتشوستس وفيرمونت، إضافة إلى وواشنطن العاصمة.

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