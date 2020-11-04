منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يضرب الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، اليوم الأربعاء، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق خاصة خلال ساعات المساء وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



وهذه الليلة، يكون الجو بارداً ، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



وغدًا الخميس، يكون الجو غائماً وبارداً حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .





أما يوم الجمعة، يستمر الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات، وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.