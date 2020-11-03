المغرب: تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

سجل المغرب اليوم الثلاثاء، أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) المستجد، منذ بدء التفشي.



يأتي ذلك بعد تسجيل 74 وفاة و4495 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، فيما قالت وزارة الصحة في بيان: إنها سجلت أيضا 3808 حالات تعاف.



وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس، إلى 229565، منها 3900 وفاة، إضافة إلى 189909 حالات تماثلت للشفاء.



وكان أعلى معدل وفيات يومي سابق سجله المغرب في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبلغ 73 حالة وفاة، بينما سجل أعلى معدل إصابات في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبلغ 4320 حالة.









رام الله - دنيا الوطن