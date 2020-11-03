دولي

بريطانيا تسجل قفزة كبيرة بعدد وفيات فيروس (كورونا) في يوم واحد

بريطانيا تسجل قفزة كبيرة بعدد وفيات فيروس (كورونا) في يوم واحد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، خلال يوم واحد.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 397 وفاة جديدة بالفيروس، في قفزة حادة لمؤشر ضحايا الجائحة بالمملكة المتحدة.


وارتفع عدد الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20018، ليصل إلى مستوى 1073882 حالة.

كما تم رصد 397 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 47250 حالة، لتمثل هذه الحصيلة أكبر عدد يومي للوفيات منذ 27 من آيار/مايو الماضي.

وتشير الأرقام إلى ارتفاع حاد لهذا المؤشر في بريطانيا، حيث سبق أن بلغ يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 326 حالة، وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 162، وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 136.

أخبار ذات صلة

قناة إسرائيلية: تقديرات كبار المسؤولين بأن بايدن سيُنتخب رئيساً للولايات المتحدة

قناة إسرائيلية: تقديرات كبار المسؤولين بأن بايدن سيُنتخب رئيساً للولايات المتحدة

فرنسا تُسجل حصيلة وفيات كبيرة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فرنسا تُسجل حصيلة وفيات كبيرة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الانتخابات الأمريكية.. ترامب: لا يمكن تأجيل النتائج لأيام.. بايدن: سأكون رئيساً لكل الولايات المتحدة

الانتخابات الأمريكية.. ترامب: لا يمكن تأجيل النتائج لأيام.. بايدن: سأكون رئيساً لكل الولايات المتحدة

لأول مرة منذ مايو.. إيطاليا تتجاوز مستوى 300 حالة وفاة بفيروس (كورونا)

لأول مرة منذ مايو.. إيطاليا تتجاوز مستوى 300 حالة وفاة بفيروس (كورونا)

بريطانيا: رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى درجة خطيرة

بريطانيا: رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى درجة خطيرة

ترامب: لدي شعور جيد بشأن فرصي في تحقيق الانتصار

ترامب: لدي شعور جيد بشأن فرصي في تحقيق الانتصار

أطفال أحياء تحت الركام.. عجائب حدثت بعد زلزال إزمير التركية

أطفال أحياء تحت الركام.. عجائب حدثت بعد زلزال إزمير التركية

شاهد: الشرطة الفرنسية تلقي القبض على رجل مسلح بساطور

شاهد: الشرطة الفرنسية تلقي القبض على رجل مسلح بساطور

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سلفيت: قرار بإغلاق صيدلية في ديراستيا لعدم التزام صاحبتها بالحجر الصحي

سلفيت: قرار بإغلاق صيدلية في ديراستيا لعدم التزام صاحبتها بالحجر الصحي

الرئيس عباس يُعزي رئيس أفغانستان بضحايا العملية الإرهابية التي تعرضت لها جامعة كابول

الرئيس عباس يُعزي رئيس أفغانستان بضحايا العملية الإرهابية التي تعرضت لها جامعة كابول

طوباس: الشرطة تلقي القبض على 15 شخصاً وتضبط مركبتين غير قانونيتين

طوباس: الشرطة تلقي القبض على 15 شخصاً وتضبط مركبتين غير قانونيتين

&#34;الخارجية&#34; تُصدر إعلاناً مهماً للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا للسفر لاسطنبول ودبي

"الخارجية" تُصدر إعلاناً مهماً للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا للسفر لاسطنبول ودبي

العالول يفتتح المرحلة الثانية من برنامج إعداد الكادر للحركيات &#34;تعبئة وفكر&#34;

العالول يفتتح المرحلة الثانية من برنامج إعداد الكادر للحركيات "تعبئة وفكر"

الحركة الأسيرة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى في جلبوع

الحركة الأسيرة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى في جلبوع

الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس ونابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس ونابلس

اشتية يُدين هدم الاحتلال تجمع حمصة البقيعة في طوباس

اشتية يُدين هدم الاحتلال تجمع حمصة البقيعة في طوباس

منوعات

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

غادة عبد الرازق إلى لبنان بسبب (دم الغزال)

برج خليفة يضيء بصورة شاروخان

برج خليفة يضيء بصورة شاروخان

شاهد ..وصلات رقص متنوعة من زفاف درة

شاهد ..وصلات رقص متنوعة من زفاف درة

بالفيديو: أمل عرفة تربطني بعبد المنعم عمايري عشرة عمر.. وبناتي يطالبن بزواجي مرة تانية

بالفيديو: أمل عرفة تربطني بعبد المنعم عمايري عشرة عمر.. وبناتي يطالبن بزواجي مرة تانية

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وليد سيف رئيساً للجنة تحكيم السيناريو بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نسرين طافش تخدع جمهورها بهوية خطيبها المزيفة

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

نائبة تونسية تنتقد زواج درة .. وضرتها توضح علاقتها بزوجها

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

بوسي لوالدها: إنسى يا محمد يا شعبان إن ليك بنت

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

شاهد: درة عروس 2020 وتحتفل بزفافها بالجونة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

من جديد محمد رمضان يتباهى بممتلكاته المادية .. هذه المرة سيارة جديدة

عربي

المغرب: تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

الرئاسة الجزائرية تكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس تبون المصاب بفيروس (كورونا)

الرئاسة الجزائرية تكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس تبون المصاب بفيروس (كورونا)

شاهد: وفاة النائب السابق بمجلس النواب الاردني يحيى السعود في حادث سير

شاهد: وفاة النائب السابق بمجلس النواب الاردني يحيى السعود في حادث سير

تدريب عسكري مصري فرنسي في البحر المتوسط

تدريب عسكري مصري فرنسي في البحر المتوسط